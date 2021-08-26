Caroline Koç’un yeni yatırımı EKOS

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İlk yatırımcıları arasında Caroline Koç ve Emre Kurttepeli’nin yer aldığı ABD merkezli profesyonel etkileşim platformu Ekos, sınırlı sayıda öncelikli kullanıcıya kapılarını açıyor.

“Geleceğin profesyonel etkileşim platformu” olarak kendibi konumlandıran Ekos sunduğu özellik ve fonksiyonlarla, iş dünyasının ve profesyonellerin yeniden şekillenen gereksinimlerini karşılamayı hedefliyor. Türk girişimci Melis Dural tarafından Boston’da kurulan Ekos’un ilk yatırımcıları arasında Caroline Koç ve Emre Kurttepeli var.

Yapay zeka eşleştirme algoritmasına sahip olan Ekos, etki odaklı networking ile içgörüyü merkeze alan etkileşim olanakları sunuyor. Ekos’ta bireysel üyeler, benzer ilgi alanlarına sahip, benzer endüstri dikeylerine ilgi duyan, benzer içerikler tüketen ve profesyonel hedefleriyle uyuşan diğer üyelerle eşleşiyor. Böylece Ekos üyeleri, anlamlı ve etki odaklı bir yaklaşımla kendi iş topluluklarını oluşturabiliyor. Ekos’ta üyeler, tercihlerine göre isterlerse video isterlerse de audio masalar (Table) oluşturup düşüncelerini, görüşlerini, birikimlerini ve mesajlarını kitleleriyle paylaşabiliyor. Bir başka deyişle, video ve audio Table’lar bir köprü işlevi görerek, kullanıcıların etki odaklı bağlantılar kurmasını sağlıyor. Örneğin rehber, düşünce partneri, yatırımcı veya takım arkadaşı arayan kullanıcılar yalın bir şekilde bu profillerle bağlantı kurabiliyor. Kurumsal kullanıcılar ise etkinliklerini platform üzerinde düzenleyip, ardından içerik kütüphanelerine aktarıp hedef kitleleriyle sürekli olarak etkileşim olanağına sahip oluyor.

Z KUŞAĞININ GEREKSİNİMLERİNE GÖRE TASARLANDI

“Dünyanın, profesyonel bir etkileşim devrimine ihtiyacı olduğuna inandığını” belirten Ekos kurucusu ve CEO’su Melis Dural, platformun yapısını ve hedeflerini şöyle özetliyor: “Son yıllarda hedef kitlesi profesyonel dünya olan ve birçok harika özelliğe sahip sosyal medya platformlarının sayısında bir artış oldu. Ancak anlamlı profesyonel bağlantılar ve bağlantılar arasında anlamlı diyaloglar yoluyla, profesyonellerin ve şirketlerin sorunlarını çözmelerine, yeni yeteneklere erişimlerine ve sosyal öğrenim veya profesyonel etkileşimle iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan bir platform bulunmuyor. Ekos işte bu boşluğu dolduruyor! Ekos, hepsi alanında başarılı olan platformlarla, temel olarak 3 katmanda farklılaşıyor. Birincisi, içi boş olan profesyonel bağlantı davetleri yerine anlamlı bağlantıları ve anlamlı fikir alışverişi ortamını öne çıkaran bir platform geliştirdik. İkinci olarak, aynı anda video ve audio tabanlı etkileşim sunuyoruz. Son olarak, geleceğin işgücü olan yeni neslin, bir başka deyişle Z Kuşağının beklenti ve gereksinimlerini karşılayan modern bir kullanıcı deneyimi tasarladık.”

EKOS, Türk girişimci Melis Dural tarafından ABD’nin Boston kentinde kuruldu. Şirketin Boston, New York, Londra, Miami, Philadelphia ve İstanbul ofislerinde çokkültürlü bir ekip görev yapıyor. Ekos’un tohum öncesi yatırım turuna katılan melek yatırımcıların arasında girişimcilik ve teknoloji ekosisteminin dikkat çeken isimler bulunuyor.

Bu isimler arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Haremlique Istanbul ve Selamlique Yönetim Kurulu Başkanı, Tohum Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Tina Vakfı Kurucu Üyesi ve Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Üyesi Caroline Koç, MyNet Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, Galata İş Melekleri (GBA) Başkanı Emre Kurttepeli ve Spinnaker Analytics Direktörü, Boston Institute of Analytics Danışma Kurulu Üyesi Tony Bordon dikkat çekiyor.

Önümüzdeki aylarda sınırlı sayıda kullanıcıyla kapalı devre test dönemine (private beta) girecek olan EKOS'un özelliklerini deneyimlemek, düşünce liderleriyle tanışıp fikir alışverişinde bulunmak ve geri bildirimlerle platformu şekillendiren öncelikli profesyonel toplulukta yer almak isteyenler bekleme listesine şimdiden kayıt yaptırabilecek.