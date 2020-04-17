21 Ocak 2016'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç´un eşi Caroline Koç´un annesi Marianne Graud, koronavirüs nedeniyle İzmir´de yaşamını yitirdi.

Graud´un vefatını torunu Aylin Koç sosyal medya hesabından, 'Muhteşem, güzel büyükannem. Seni seviyorum Mormor, özleyeceğiz. Rahat uyu' mesajıyla duyurdu.