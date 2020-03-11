11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Carmen" 1 Nisan'da Zorlu PSM'de sahnelenecek
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB),Fransız besteci Georges Bizet'in unutulmaz eseri "Carmen" operasını sahneye taşıyor.
Prömiyerini 2019'da Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde yapan ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği eser, 1 Nisan'da Zorlu PSM'de izlenebilecek.
Dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen eser, ilk kez 1875'te Paris'te sahnelendi. Ludovic Halevy ile Henri Meilhac'ın librettosunu kaleme aldığı eser, Bizet'nin vefatının ardından büyük başarı kazandı.
İspanya'nın Sevilla şehrinde 1830'lu yıllarda yaşayan ve bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene kız "Carmen"in hikayesini işleyen eserin konusu kısaca şöyle:
"Carmen, asker Don Jose'den çok etkilenir ve onu cezbederek ait olduğu saygın hayattan koparıp kendisiyle beraber dağlarda yaşamaya ikna eder. Ancak bir süre sonra Carmen'in aşkı bitmiştir ve hayatına yeni biri girmiştir. Don Jose'nin ise onun için bunca sıkıntıyı göze aldığı kadını kolayca bırakmaya hiç niyeti yoktur."
İtalyan yönetmen Vincenzo Grisostomi Travaglini tarafından sahneye koyulan operada "Carmen"i Nesrin Gönüldağ ile Barbora Hitay, "Don Jose"yi Ali Murat Erengül ve Efe Kışlalı, "Escamillo"yu Caner Akgün ile Alper Göçeri, "Micaela"yı Gülbin Günay ile Ayten Telek, "Zuniga"yı Göktuğ Alpaşar, "Morales"i Utku Bayburt, "Frasquita"yı Anna Sirel Yakupoğlu, "Mercedes"i Elif Tuba Tekışık, "Le Dancarie"yi Alp Köksal, "Le Remendado"yu ise Çağrı Köktekin ile Onur Turan dönüşümlü oynayacak.
Eserin koreografisini Ayşem Sunal Savaşkurt yaptı. Roberto Gianola ve Zdravko Lazarov'un dönüşümlü olarak İDOB Orkestrası'nı yöneteceği etkinliğin dekor tasarımını Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımını Ayşegül Alev, ışık tasarımını ise Giovanni Pirandello üstlendi.
Paolo Villa ile Volkan Akkoç'un koro şefi olarak yer alacağı gösterim, 7, 8 ve 9 Nisan'da yeniden izleyiciyle buluşacak.
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