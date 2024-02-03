Carlos Vinícius, resmen Galatasaray'da

Busch, Vinícius için "Fiziksel olarak güçlü bir ceza sahası forveti. Vücudunu iyi kullanabilen ve kendini sürekli tehlikeli pozisyonlarda bulan bir oyuncu. Ancak, Premier League'de daha büyük bir rol üstlenmek için son vuruş kalitesinden yoksun ve genellikle oyunun dışında kalıyor" ifadelerini kullandı.