Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        63
        Fenerbahçe
        FB
        60
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Kasımpaşa
        KSM
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        Rams Başakşehir
        İBFK
        30
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        27
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        26
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        23
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        23
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Carlos Vinícius, resmen Galatasaray’da - Galatasaray Haberleri

        Carlos Vinícius, resmen Galatasaray'da

        Galatasaray, Fulham'dan Carlos Vinícius'u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Transfermarkt'ın İngiltere uzmanı Daniel Busch, Carlos Vinícius hakkında değerlendirmelerde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 11:14 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray, Fulham'dan Carlos Vinícius'u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Sarı kırmızlı ekip, İngiliz kulübüne 600 bin euro kiralama bedeli, Brezilyalı forvete ise 600 bin euro maaş ödeyecek.

        • 2

          KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

          "Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

          Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

          Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

        • 3

          SÖZLEŞME DETAYI

          >> Sezon sonuna kadar sözleşme

          >> Kiralama bedeli 600 bin €

          >> Maaş: 600 bin €

        • 4

          İNGİLTERE UZMANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

          Transfermarkt'ın İngiltere uzmanı Daniel Busch, Carlos Vinícius hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        • 5

          Busch, Vinícius için "Fiziksel olarak güçlü bir ceza sahası forveti. Vücudunu iyi kullanabilen ve kendini sürekli tehlikeli pozisyonlarda bulan bir oyuncu. Ancak, Premier League'de daha büyük bir rol üstlenmek için son vuruş kalitesinden yoksun ve genellikle oyunun dışında kalıyor" ifadelerini kullandı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        'Apollo' hayatını kaybetti
        'Apollo' hayatını kaybetti
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        Habertürk Anasayfa