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Carlos Tevez, Rosario Central'i çalıştıracak

Arjantin Birinci Futbol Ligi ekibi Rosario Central'in yeni teknik direktörü Carlos Tevez oldu

22.06.2022 - 08:13 | Güncelleme: ABONE OL
Carlos Tevez, Rosario Central'i çalıştıracak
AA

İki hafta önce aktif kariyerini noktalayan Arjantinli eski futbolcu, ilk teknik direktörlük deneyimini Rosario Central'de yaşayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 38 yaşındaki Tevez ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Arjantin Milli Takımı formasını 76 kez giyen Tevez, kulüp kariyerinde ise Boca Juniors, Corinthians, West Ham United, Manchester United, Manchester City, Juventus ve Şanghay Shenhua'da oynadı.

Manchester United formasıyla 2008 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası sevinci yaşayan Tevez, 2004 Atina Olimpiyatları'nda da milli formayla altın madalya kazandı.

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