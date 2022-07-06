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Carlos Santana: ABD'li efsane gitarcı sahnede bayıldı

ABD'li efsane gitarcı Carlos Santana, Detroit'te verdiği bir açık hava konseri sırasında sahnede bayıldı. Santana, daha sonra Facebook hesabından yaptığı açıklamada "yemek yemeyi ve su içmeyi unuttuğunu" ve bu nedenle bayıldığını belirtti.

06.07.2022 - 15:18 | Güncelleme: ABONE OL
- Getty Images

ABD'li efsane gitarcı Carlos Santana, Detroit'te verdiği bir açık hava konseri sırasında sahnede bayıldı.

74 yaşındaki Santana, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından müşahede altında tutulmak üzere yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldı.

Meksika doğumlu Carlos Santana, daha sonra Facebook hesabından yaptığı açıklamada "yemek yemeyi ve su içmeyi unuttuğunu" ve bu nedenle bayıldığını belirtti.

Menajeri Michael Vrionis de Santana'nın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Buna karşın bugün Pennsylvania'da yapılması beklenen bir konser ileri bir tarihe ertelendi.

Santana sahnedeyken çekilen görüntülerde, sanatçının bir sedyede sahneden götürülürken seyircilere el salladığı görüldü.

Carlos Santana ve grubu, Miraculous Supernatural isimli konserleri için Kuzey Amerika turnesine çıkmışlardı.

Gelmiş geçmiş en büyük gitarcılardan biri

1960'lı yıllarda üne kavuşan Carlos Santana, rock 'n' roll ile Latin Amerika caz müziğinin karışımı eserleriyle rock dünyasının öncü isimlerinden biri haline gelmişti.

Grubun en bilinen şarkıları arasında Black Magic Woman, The Game of Love ve Oye Como Va bulunuyor.

- Getty Images

10 kez Grammy ödülü kazanan Carlos Santana, rock müzik tarihinin en büyük gitarcılarından biri olarak gösteriliyor.

Prince, Santana'nın kendisi üzerinde Jimi Hendrix'ten daha büyük etkisi olduğunu söylemiş, "Santana daha güzel çalıyordu," demişti.

Carlos Santana, 1998 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edildi.

2015 yılında Rolling Stone dergisi, Santana'yı gelmiş geçmiş en büyük 100 gitarcı listesinde 20'nci sıraya yerleştirdi.

Geçtiğimiz Şubat ayında Santana ve grubunun diğer üyelerinin koronavirüse yakalandıklarının anlaşılmasının ardından konserleri iptal edilmişti.

Aralık ayında da Santana Las Vegas'taki bir dizi konserini ayrıntıları açıklanmayan bir kalp ameliyatı nedeniyle iptal etmişti.

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