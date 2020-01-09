09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yılbaşında Japonya'daki ev hapsinden Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın eski CEO'su Carlos Ghosn'a, Lübnan'dan yurtdışına çıkış yasağı geldi.
Hakkındaki iddialara yanıt vermek üzere dün bir basın toplantısı düzenleyen kaçak CEO, Japonya'da görülen davanın adil olmadığını öne sürerek, kendini aklamak için çocukluğunun geçtiği Lübnan'a kaçtığını açıklamıştı.
Kasım 2018'de Japonya'da tutuklanmasının ardından ilk kez hakkındaki suçlamalara yanıt veren Ghosn, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu ve kendisine komplo kurulduğunu öne sürmüştü.
INTERPOL KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI
Carlos Ghosn, 31 Aralık 2019'da tarihinde Tokyo'da ev hapsinde tutulduğu adresten müzik kutusunun içinde kaçtı.
Nissan'ın eski CEO'su Tokyo'dan hızlı tren ile Osaka'ya, oradan MNG'nin filosuna bağlı bir özel jet ile İstanbul'a ve son olarak da yine MNG'ye ait başka bir özel jet ile Lübnan'a uçarak ülkenin başkenti Beyrut'a giriş yapmıştı.
Beyrut'a kaçışının ardından Japon hükümeti Interpol'un kapısını çalmış ve Interpol'de şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında 2 Ocak'ta kırmızı bülten uyarısı yayımlamıştı.
Dün gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından Lübnan'lı savcılar tarafından sorgulandığı ortaya çıkan Ghosn'a, bugün ise seyahat yasağı getirildiği açıklandı.
Carlos Ghosn, 19 Kasım 2018 günü Tokyo Havalimanı'na inen özel jetinde sorgulanmasının ardından hakkındaki yolsuzluk suçlamaları gerekçesiyle tutuklanmıştı.
1999 yılında Renault-Nissan İttifakı'nın kurulmasında öncü olan eski CEO, 2001 yılında Nissan'ın hem CEO'su hem de yönetim kurulu başkanı olarak şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyor.
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