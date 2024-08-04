Carlos Edriel Yulo, altın madalya aldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik erkekler atlama masasında Filipinli Carlos Edriel Yulo altın madalya elde etti.
Filipinli Carlos Edriel Yulo, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik erkekler atlama masasında altın madalyaya ulaştı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik erkekler atlama masası aletinin finalleri yapıldı.
Filipinli Carlos Edriel Yulo 15.116 puanla altın madalyaya uzanırken, Ermeni Artur Davtyan 14.966 puanla gümüş, Büyük Britanyalı Harry Hepworth 14.949 puanla bronz madalya kazandı.