Carlos Cuesta, Vasco da Gama için Brezilya'da!
Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Carlos Cuesta satın alma opsiyonuyla Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya transfer oluyor
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-Kırmızılılar, Carlos Cuesta şartlara bağlı satın alma maddesiyle birlikte Vasco da Gama’ya transfer oluyor.
Satın alma opsiyonunun devreye girmesi halinde Galatasaray 6 milyon Euro kazanacak.
Brezilya’ya giden Kolombiyalı oyuncu belli bir maç sayısına çıkması halinde bonservisiyle transfer olacak.
Cuesta, geride bıraktığımız sezonun devre arasında 8 milyon Euro karşılığında Genk'ten transfer edilmişti.