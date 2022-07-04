İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 7. gününde korta çıkan sezonun flaş isimlerinden İspanyol Alcaraz, tek erkekler dördüncü tur mücadelesinde, 10 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ile karşılaştı.

Sinner, 3 saat 35 dakika süren mücadelenin ardından 19 yaşındaki Alcaraz'ı 6-1, 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Cameron Norrie ise ABD'li Tommy Paul'u 3-0 (6-4, 7-5 ve 6-4) mağlup ederek turnuvada son 8 tenisçi arasına kaldı.

Dünya 58 numarası Belçikalı David Goffin ise 23 numaralı seribaşı Frances Tiafoe'yi 7-6, 5-7, 5-7, 6-4 ve 7-5'lik setlerin ardından 3-2 yenerek sürprize imza attı. Goffin ile Norrie, çeyrek finalde karşılaşacak.