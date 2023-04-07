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Carlo Ancelotti son noktayı koydu!

İspanya La Liga'da beklentileri karşılayamayan Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, basının karşısına çıktı. İtalyan antrenör, "Hiç bir yere gitmiyorum" dedi.

Giriş: 07.04.2023 - 16:21 | Güncelleme: ABONE OL
Carlo Ancelotti son noktayı koydu!
HABERTURK.COM

Bu sezon Avrupa'da yoluna devam eden ama La Liga'da beklentileri karşılayamayan Real Madrid'de faturanın Carlo Ancelotti'ye kesileceği İspanya'da gündemden düşmüyor.

Hafta içindeki Kral Kupası yarı finalinde Barcelona'yı deplasmanda 4-0 yenen Madrid ekibi, havayı yumuşattı. Ancak Ancelotti'nin takımdan ayrılma dedikodularının sonu gelmeyince İtalyan teknik adam, konu hakkında basın toplantısında konuştu.

İtalyan teknik adam "İnsanlar beni seviyor, burada sevgiyi hissediyorum. Hiçbir yere gitmeye niyetim yok" dedi.

Kroos, Modric ve Benzema'nın performası üzerine de konuşan Ancelotti "İnsanlar, genç futbolcular kadar enerjileri olmadığını düşünüyor olabilir ama bu üçünün oyunu yönetme biçimi paha biçilemez" ifadelerini kullandı.

Lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde yer alan Real Madrid, La Liga'nın 28'inci haftasında Villareal'i konuk edecek.

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