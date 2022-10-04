Ancelotti, düzenlenen basın toplantısında, şimdiye kadar oynadıkları iki maçı kazanıp 6 puanla lider olduklarını hatırlatarak, "9 puana çıkmak çok önemli. Bunun için iyi hazırlandık. Pazar günü Osasuna maçını iyi oynamadık. Kendimizi geliştirmek ve kimliğimizi sahaya yansıtmak istiyoruz." dedi.
Ancelotti, kaleci Thibaut Courtois ve orta sahadaki Dani Ceballos'ın sakatlıklarının devam ettiğini, Luka Modric ile Lucas Vazquez'in ise iyileştiklerini ancak ilk 11'de yer verme kararını henüz vermediğini söyledi.
Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla önem verdiğini aktaran İtalyan teknik adam, "La Liga'yı kazanmak önemli ama Şampiyonlar Ligi'nin futbol için önemi çok daha fazla. Ben her zaman Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı istiyorum. Çok daha zorlu bir turnuva. Güçlü bir mantaliteyle kontrol edilebilen küçük detayların belirlediği bir turnuva." değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna takımının grupta namağlup olup, 4 puanla 2. sırada olduğunu kaydeden Ancelotti, "Antrenman yapmakta ve seyahat etmekte çok ciddi zorluklar yaşayan bir takım. Şampiyonlar Ligi'ne çok iyi başladı. Geçen yıla benzer bir oyun stili var. Birebir de çok hızlı ve güçlü forvetlere sahip. Onlara karşı büyük bir saygımız var." şeklinde konuştu.
CARVAJAL: 5 KUPA KAZANDIM
Daniel Carvajal ise "Real Madrid ile şimdiye kadar Şampiyonlar Ligi'nde 5 kupa kazandım. Bu forma ile tarih yazmaya devam etmek istiyorum. Oynadığımız her maçı kazanma zorunluluğu getiren bir formayı taşıyoruz." dedi.
Ukrayna'nın Rusya ile savaşta olmasından dolayı Shakhtar'ın maçlarını Polonya'da oynamasıyla ilgili bir soruya da cevap veren Carvajal, "Bir takımın kendi ülkesinde maç oynayamaması üzücü bir şey. Ama Shakhtar'ı şimdiye kadar aldığı 4 puanla bu ligde görmek güzel bir şey." şeklinde konuştu.
COURTOIS FORMA GİYMEYECEK
Diğer yandan siyatik teşhisi konan ve son lig maçında forma giymeyen Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, bugün de takımla birlikte antrenmanlara çıkmadı.
Real Madrid'in kalesini son Osasuna maçında olduğu gibi Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin koruyacak.
Courtois'ın 16 Ekim'de Santiago Bernabeu'da oynanacak El Clasico maçına yetiştirilmesi bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!