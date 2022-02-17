Carlo Ancelotti'nin yerine sürpriz aday

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint Germain'e son 16 turu ilk maçında 1-0 yenilen Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin geleceği tehlikede.

Sport'ta yer alan haberde Real Madrid yönetimin, sezon başında Zinedine Zidane'ın ayrılığının ardından takımın başına ikinci kez geçen Carlo Ancelotti'nin oynattığı oyundan memnun olmadığı belirtildi.

Son haftalarda alınan sonuçlara ek olarak Paris Saint Germain karşısında oyunun yetersiz bulunmasından doalyı Florentino Perez'in Ancelotti'nin yerine başka bir ismi düşündüğü ifade edildi.

YILDIZLAR İÇİN YENİ ANTRENÖR

Haberde, gelecek sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Florentino Perez'in Kylian Mbappe ile birlikte Erling Haaland'ı transfer etmek istediği fakat iki yıldızın Ancelotti'yle ilgili çekinceleri olduğuna dikkat çekildi.

Perez'in Ancelotti yerine daha modern bir antrenörle çalışmak istediği ve Jürgen Klopp'u takımın başına geçirmek istediği belirtildi.

2015'te Liverpool'un başına geçen Jürgen Klopp'un 2024 yılına kadar Merseyside ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.