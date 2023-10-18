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        Haberler Dünyadan Carla Bley hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Carla Bley hayatını kaybetti

        Caz müziğin ana akım klasiklerini neşeli şekilde düzenlemesiyle ve avant - garde çalışmalarıyla tanınan ABD'li caz müzik bestecisi Carla Bley, 87 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 15:18 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:18
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        • 1

          Serbest cazın öncülerinden Carla Bley'den acı haber geldi. 2018'de beyin kanseri tanısı konulan Bley, 87 yaşında hayatını kaybetti.

        • 2

          Carla Bley'in ölümünü uzun yıllar birlikte çalıştığı partneri Steve Swallow duyurdu. Ünlü sanatçının ölümüne beyin kanseriyle bağlantılı komplikasyonların sebep olduğu bildirildi.

        • 3

          Carla Bley, kariyeri boyunca caz spektrumunun her noktasından parçalar için stüdyoya girdi; piyano başında klasikleri de kaydetti, büyük gruplar ile onlarca kez kaydedilmiş caz standartlarına yeni yorumlar da getirdi.

        • 4

          En ünlü albümlerinden 1973 çıkışlı caz - rock opera 'Escalator Over the Hill'de country - pop şarkıcısı Linda Ronstadt, Cream basçısı Jack Bruce ve Manfred Mann'den Paul Jones ile çalıştı.

          Fotoğraflar: Avalon, AP

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