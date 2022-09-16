Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra podyum ve dizi setlerine veda eden ve 12 yaşında Kerem adında bir oğlu olan 1983 Türkiye İkinci Güzeli Yasemin Koşal, düzgün fiziği ile nereye gitse dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kendine has giyim tarzı ile oldukça beğeniliyor.