Cari açık ilk 4 ayda yüzde 46 arttı

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Merkez Bankası nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre nisan ayında 5 milyar 404 milyon dolar cari açık verildi.

Böylece yılın ilk 4 ayında cari açık 29 milyar 726 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk 4 ayında cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.6 yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre nisan ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 16 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 915 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 198 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 292 milyon dolar ve 11 milyon dolar net çıkış kaydetti.

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