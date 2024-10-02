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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Cari açığın 15 milyar dolara gerilemesini bekliyoruz" - İş-Yaşam Haberleri

        "Cari açığın 15 milyar dolara gerilemesini bekliyoruz"

        Dış ticaret verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,5'in altına gerileyecektir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 15:13 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:24
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        "Cari açığın 15 milyar dolara gerilemesini bekliyoruz"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi.

        Eylülde ihracat geriledi
        Eylülde ihracat geriledi

        Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Eylülde yıllık dış ticaret açığı geçen yılın mayıs ayına göre 43 milyar dolar azalarak 79 milyar dolar gerçekleşti" dedi.

        Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,5’in altına gerileyecektir.

        Azalan cari açık dış finansman ihtiyacımızı düşürürken makro finansal istikrarı destekleyerek temel hedefimiz olan kalıcı fiyat istikrarına önemli katkı sağlamaktadır."

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