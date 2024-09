Cargill'in 1000 Çiftçi 100 Bereket programı altıncı yılında 27 ile ulaştı

Cargill’in çiftçilerin verimini ve refahını artırmak, tarlada sosyal ve dijital dönüşümü desteklemek amacıyla başlattığı 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı altıncı yılına girdi. Programa dâhil olan çiftçilere bugüne kadar yüzde 20’ye, 2023 itibariyle ise %24’e varan oranda verim artışı sağlayan programın sosyal yatırım getirisi de 2023 yılı itibarıyla her 1 TL’ye karşılık 3,72 TL oldu.

Cargill’in çiftçilerin refahını ve ürünlerinin verimini artırmak, onarıcı tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı 1000 Çiftçi 100 Bereket programı altıncı yılına girdi.

Program kapsamında sunulan hizmet ve eğitimlerin çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda yarattığı etkiler Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü (SROI – Social Return On Investment) yöntemi kullanılarak finansal değere dönüştürülüyor. SROI programın başlangıcından bu yana her yıl artarak 2023 yılı itibarıyla ana paydaşları olan çiftçiler üzerinde her 1 TL’ye karşılık 3,72 TL değerinde etki yarattı.

Cargill Gıda Çözümleri Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, “1000 Çiftçi 1000 Bereket programı çiftçilerle bağlantı kurduğumuz ve iş birliği yaptığımız bir program. Gıda sisteminin hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamaya devam etmesi için de çok güzel bir örnek” dedi. Tarakçıoğlu, “Cargill Türk çiftçilerin operasyonlarını, yaşamlarını ve içinde bulundukları toplumu daha ileri taşımak için gereken araç ve olanakları sunmaktan gurur duyuyor” diye konuştu.