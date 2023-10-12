Carey Mulligan üçüncü kez anne oldu
Carey Mulligan-Marcus Mumford çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. İkili, bebeklerinin cinsiyetini ve adını henüz açıklamadı
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9 aylık birlikteliklerinin ardından 2012'de nikâh masasına oturan Carey Mulligan ile Marcus Mumford çiftinden müjdeli haber geldi.
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'Beni Asla Bırakma', 'Diren' ve 'Utanç' gibi filmlerle tanınan Mulligan ile İngiliz şarkıcı Mumford'un üçüncü bebeklerinin dünyaya geldiği öğrenildi.
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Evelyn ve Wilfred isimli iki çocukları daha bulunan çiftin, üçüncü bebeklerinin cinsiyetini ve adını henüz açıklamamayı tercih ettiği belirtildi.
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"AİLE HAYATIMIZ OLDUKÇA NORMAL"
Ünlü oyuncu, sadece Londra'nın dışındaki kırsalda akşam yemekleriyle geçen günlük aile hayatlarını "oldukça normal" olarak tanımlamakla yetindi.
Fotoğraflar: Splash News