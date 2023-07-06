Carettalar rekor kırıyor; yuva sayısı 500'e ulaştı

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Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki, dünyaca ünlü İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor.

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Carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşanmaması için DEKAMER tarafından çeşitli önlemler alınırken, görevliler sahilde gece boyu nöbet tutuyor.

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DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, İztuzu'nda mayıs ayında başlayan yuvalama sayısının 500'e ulaştığını, carettaların iyi beslenerek ürettikleri yumurtaları uygun yerlere bıraktıklarını söyledi.

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Prof. Dr. Kaska, "Deniz kaplumbağalarının uzun göçler yapmaları ve çoğu bireyin 2-3 senede bir üremeleri nedeniyle her yıl sabit yuva sayısına ulaşılamıyor.