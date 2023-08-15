Caretta carettaların denize ulaşma çabası

Bu yuvalardan yavru çıkışları da çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir yuvadan ortalama 70 civarında yavru denize gidiyor. Bu yıl da 40 ila 50 bin civarında yavrunun denize gitmesini bekliyoruz" dedi. Denizle buluşan yavruların 25-30 yıl sonra anne olarak kumsala geri döneceklerini hatırlatan Kaska, denizle buluşan bin yavrudan da sadece bir tanesinin anne olabildiğini kaydetti.