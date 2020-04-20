Caretta carettalar İztuzu Plajı'na gelmeye başladı

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda "koruma kullanma dengesi" kapsamında yapılan çalışmalarda, kumsaldaki caretta carettaların çiftleşme ve yuvalama alanlarında önemli seviyede artış olurken, yakalanan ivmenin bu yıl da sürmesi öngörülüyor.
Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje çerçevesinde ise deniz kaplumbağalarının korunması ve izlenmesi çalışmaları bölgede titizlikle yürütülüyor.
Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nce (DEKAMER) ise caretta carettaların çiftleşme ve yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için çeşitli önlemler alındı. Bir süredir bölgede inceleme ve koruma faaliyetlerinde bulunan ekipler, sahilde çalışma yürütüyor.
Sembolü oldukları dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda 5 ay kalacak caretta carettalar, burada çiftleşmenin yanında yuvalama ve kuluçka dönemlerini de geçirecek. Bu süreçte, İztuzu Plajı'na asılan tabelalarla da caretta carettaların yaşam döngüsü anlatılıyor ve vatandaşlar, deniz kaplumbağalarının zarar görmemesi için dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
DEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz suyunun ısınmasıyla deniz kaplumbağalarının da çiftleşmek için İztuzu kumsalına gelmeye başladığını söyledi.
Çiftleşmenin nisan ve mayıs aylarında süreceğini ifade eden Kaska, çiftleşmenin akabindeki iki haftalık süreçte ise dişi carettanın yumurtladığını anlattı. Anne kaplumbağaların bu yumurtaları gece uygun kumsala geçip, 50 santim derinliğinde açtığı yuvalara bıraktığını aktaran Kaska, bir dişi caretta carettanın iki haftada bir olmak üzere sezonda 3 ila 5 yuva yapabildiğini dile getirdi.
Kaska, "Çiftleşme sonrasında yumurtanın kabuk bağlaması için geçen süre 2 haftadır. Yuvalama mayıs ayı başında başlar ve ağustos başlarına kadar devam eder. Bu yuvalardan da iki aylık bir kuluçka süresinin ardından yavru çıkışı gerçekleşir. Yavru çıkışları da temmuz başında başlar eylül sonuna kadar devam eder." diye konuştu.
- Doğdukları kumsala geliyorlar
Çevresel etkenler nedeniyle kıyıların kontrol altında tutulmasının önemine işaret eden Kaska, ekiplerin plajı düzenli olarak kontrole başladığını bildirdi. Kaska, caretta carettaların yuva yapmak için doğdukları kumsala geldiklerine işaret etti.
İztuzu sahiline geçen yıl caretta carettaların 610 yuva yaptığını ve yuvalardan yaklaşık 32 bin yavrunun denize ulaştığını ifade eden Kaska, bu yıl da bölgede 600 civarında yuva oluşmasını beklediklerini kaydetti.
Caretta carettaların genelde balıkçı ağlarına takılma, tekne çarpması gibi faktörlerle yaralandığına dikkati çeken Kaska, bu dönem içinde daha dikkatli olunması uyarısı yaptı.
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