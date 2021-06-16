Caretta caretta yuvalarının sıcaklığı yerleştirilen ısıölçerle tespit edilecek

Kemer'deki Bey Dağları Sahil Milli Parkı sınırlarındaki Çıralı deniz kaplumbağası yumurtlama bölgesinde "Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü" kapsamında program düzenlendi.
Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdür Yardımcısı Osman Yöntem ve beraberindekiler Çıralı'daki 45'inci yuvaya ısıölçer yerleştirdi.
Bölge Müdürlüğünün Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Ersan Berberoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'deki 21 deniz kaplumbağası yumurtlama kumsalının 9'unun Antalya sınırlarında yer aldığını söyledi.
Çıralı'da farkındalık oluşturmak, koruma faaliyetlerini artırmak için çalışma yaptıklarını belirten Berberoğlu, "Deniz kaplumbağalarının cinsiyetinin tayin edilmesiyle ilgili hava sıcaklığı önemli rol oynuyor. Küresel ısınmanın cinsiyet dağılımı ve değişimine etkisini tespit edip gözlemleyebilmek için yuvalara ısıölçer yerleştirerek yuva sıcaklığını takip edeceğiz." diye konuştu.
- Çıralı'daki yuva sayısı arttı
Kıyı Koruma Koordinasyon Kurulu Başkanı Erdal Elginöz de Çıralı'daki yuva sayısın 45'e ulaştığı, geçen yıl aynı tarihlerde 30 yuva olduğu bilgisini verdi.
Her yıl deniz kaplumbağalarının yumurtlamadığını anlatan Elginöz, "2018'de 151 yuvamız olmuştu. O yıl markaladığımız deniz kaplumbağaları geçen sene yumurta yaptı. Bu sene 150 civarında yuva bekliyoruz. Salgın tedbirleri sayesinde caretta carettaların yuva sayısı geçen yıla göre arttı. Çünkü geceleri sokağa çıkma yasağı olduğu için sahiller boş kalıyor. Görevlilerimiz ve gönüllülerimizle çalışma yapıyoruz. Kumsalın çevresindeki işletmelerimiz ışıkları perdeliyor." diye konuştu.
Elginöz, ilk yavruların 26 Haziran'dan itibaren çıkmasını beklediklerini ifade etti.
Yuvalara yerleştirilen ısıölçerlerden elde edilen verilerin sezon sonunda rapor haline getirileceğini aktaran Elginöz, "Akdeniz'de ısınma var mı, yok mu? Deniz kaplumbağalarının yuva içi sıcaklık ve nemde üremelerine engel olacak derecede artış olacak mı?" gibi soruların cevaplarını arayacaklarını söyledi.
Elginöz şöyle devam etti:
"Elde edilecek sonuçları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğine ileteceğiz. Onlar da deniz kaplumbağalarını korumak için ne gibi önlemler almamız gerektiği konusunda bu verileri kullanarak bize prosedürler önerecekler. O nedenle 150 yuvanın yaklaşık 30 tanesinden ısıölçer bilgisi alacağız. Dalyan, Patara, Çıralı, Samandağ ve Akyaka'da aynı anda ısıölçer yerleştirme işlemi yapılıyor. Bu yıl ilk defa uygulanıyor."
Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya deniz kaplumbağalarını korumak için tedbirler aldıklarını ifade etti. "Deniz kaplumbağaları özelliği olan canlılar" diyen Altınkaya, Çıralı'nın özel korunan alan olduğunu vurguladı.
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