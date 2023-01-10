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Haberler Yaşam Caretta caretta 'Tuba' 8 milyona yakın izlendi

Caretta caretta 'Tuba'yı 7 milyon 767 bin kişi izledi

Muğla'da yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak, denize bırakılan caretta caretta 'Tuba', 40 ayda 19 bin 500 kilometre yol katetti. 'Tuba'nın rotasını gösteren harita ise 7 milyon 767 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi

Giriş: 10.01.2023 - 10:25 | Güncelleme: ABONE OL
Caretta caretta 'Tuba' 8 milyona yakın izlendi
Caretta caretta 'Tuba' 8 milyona yakın izlendi
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DHA

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerindeki araştırmalarını sürdürüyor.

DHA'nın haberine göre bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar da merkezde tedavi edilerek, tekrar doğal yaşam alanları olan denize bırakılıyor.

2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına 'Tuba' adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, 28 Ağustos 2019'da tekrar İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı.

Geçen sürede 'Tuba', 19 bin 500 kilometre yol katederek, İyon Denizi açıklarına ulaştı. 'Tuba'nın rotasını gösteren harita ise 7 milyon 767 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi.

"İZLEME ÇALIŞMALARI SINIRLI"

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, uydu takip çalışmalarının, maliyetleri nedeniyle kısıtlı sayıda yürütülebilen çalışmalar olduğunu belirterek, "Kısıtlı kaynaklar dünyada genellikle deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarının tespitine yönelik ilerliyor.

Bununla birlikte çok büyük emek verilen ve tekrar doğal yaşama kazandırılan bireylerin doğaya uyum kapasitesi ve başarısının tespit edilebildiği izleme çalışmaları ise oldukça sınırlıdır. 'Tuba', hem Türkiye'de hem de dünyada uzun rehabilitasyon süreci sonunda izlenen kaplumbağalar arsında yerini aldı" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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