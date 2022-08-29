Muğla Dalyan'daki DEKAMER'in, TUI Care Vakfı desteğiyle 28 Ağustos 2019'da uydu takip cihazı takarak denize bıraktığı ve Tuba adı verilen 25-30 yaşlarındaki caretta caretta, uydu takip cihazıyla Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu.

GÖÇ, BESLENME VE KIŞ ALANLARINI BELİRLEMEK İÇİN TAKİP EDİLİYOR

AA'nın haberine göre göç, beslenme ve kış alanlarının belirlenmesi için takip edilen caretta caretta Tuba'nın, kumsala ya da başka yönlere nasıl yöneldiği, yerin manyetik alanından, akıntının yönünden nasıl etkilendiği de izleniyor.

Takip cihazı sayesinde rotası haritadan 7 milyon 300 bin kez görüntülenen ve yolculuğunun nasıl devam edeceği merakla beklenen Tuba, 3 yılda 17 bin 500 kilometre yol kat etti.