Muğla Dalyan'daki DEKAMER'in, TUI Care Vakfı desteğiyle 28 Ağustos 2019'da uydu takip cihazı takarak denize bıraktığı ve Tuba adı verilen 25-30 yaşlarındaki caretta caretta, uydu takip cihazıyla Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu.
GÖÇ, BESLENME VE KIŞ ALANLARINI BELİRLEMEK İÇİN TAKİP EDİLİYOR
AA'nın haberine göre göç, beslenme ve kış alanlarının belirlenmesi için takip edilen caretta caretta Tuba'nın, kumsala ya da başka yönlere nasıl yöneldiği, yerin manyetik alanından, akıntının yönünden nasıl etkilendiği de izleniyor.
Takip cihazı sayesinde rotası haritadan 7 milyon 300 bin kez görüntülenen ve yolculuğunun nasıl devam edeceği merakla beklenen Tuba, 3 yılda 17 bin 500 kilometre yol kat etti.
EN UZUN SÜREYLE İZLENEN KAPLUMBAĞA
Bu kadar uzun yola rağmen üzerine takılan takip cihazından halen veri akışı sağlanabilen Tuba, uzmanlar için beklentilerin ötesinde veri sağladı ve en uzun süreyle izlenen kaplumbağa oldu.
Dalyan İztuzu plajından kumsala bırakıldıktan sonra iki ayını Marmaris açıklarında geçiren daha sonra bir ay gibi bir sürede Yunanistan'a ulaşan Tuba, Malta, İtalya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan kıyılarına uğradı.
YENİ VERİLERE GÖRE İTALYA'DA
Caretta caretta Tuba, yeni verilere göre İtalya'nın güneyindeki Lecce şehri denizi açıklarında bulunuyor.
Uydu takip cihazıyla takip edilen deniz kaplumbağalarının hareketleri, DEKAMER'in internet sitesinden izlenebiliyor.
*Kapak görseli AA, diğerleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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