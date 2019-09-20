Careem’den yeni ödeme yöntemi

20 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’deki faaliyetlerini İstanbul’da sarı ve turkuaz taksiler aracılığıyla sürdüren Careem, Mısır, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kullanıcıları için Careem PAY cüzdanı içerisinde mobil yüklemeli ödeme hizmetleri başlattı. Kullanıcılar, Mısır, Pakistan ve BAE’deki tüm büyük servis sağlayıcıların ağlarındaki cep telefonlarında bulunan kredilerini Careem taksilerinde ödeme için kullanabilecek. Krediler, Careem müşterileri tarafından Careem PAY cüzdanı kullanılarak satın alınabiliyor.
ORTADOĞU BÖLGESİNDE EN ÇOK İNDİRİLEN CÜZDAN
Yeni ödeme sistemini yakında Ürdün’de de faaliyete sunacaklarını vurgulayan Careem PAY Genel Müdürü Junaid Iqbal, “Careem ödeme alanına Kasım 2018’de, kapalı devre uçtan uca para transferiyle girdi. Ortadoğu bölgesinde en çok indirilen cüzdan olan Careem PAY cüzdanı, kullanıcılar tarafından çağrılan her üç taksiden birine yapılan ödemede kullanılıyor. Careem olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika nüfusunun sadece yüzde 14’ünün banka erişimi sağlayabilmesinin yarattığı alanı dijital cüzdanla ödeme olanaklarıyla doldurmaya çalışıyoruz ve yakında finansal hizmetlere de girmeyi planlıyoruz.” dedi. Careem’in ödeme olanaklarının, bölgede daha da iyi yerlere gelmesinin temelini oluşturacağını belirten Junaid Iqbal, “Piyasada en çok indirilen dijital cüzdan olan cüzdanımızın yanına platformumuz üzerinden ödenebilecek daha fazla ürün ve hizmet eklemeye devam edeceğiz. Bölgedeki nüfusun sadece yüzde 14'ünün banka hesabına sahip olması nedeniyle bu ulaşılamamış kitleye hizmet vermek ve dijital finansmana katılmalarını sağlamak için bir fırsat var. Mobil Yükleme kredisi satın alma seçeneğinin sunulması müşterilerimizin yaşamlarını basitleştirmek ve iyileştirmek için yaptığımız çalışmalardan sadece bir tanesi.” diye konuştu.
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