16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'deki faaliyetlerine 3 yıl önce başlayan ve bir süredir sadece ticari taksiler aracılığı ile faaliyetlerine devam eden Ortadoğulu araç çağırma uygulaması Careem, kullanıcıları için Temmuz ayına özel duyurduğu kampanyada, İstanbul’da toplam 7 yolculuğa kadar yüzde 50 indirim hakkı verileceği belirtildi. Kullanıcıların kampanyadan yararlanması için TR05 kodunu kullanmaları istenirken her yolculukta maksimum 10 TL indirim uygulanacağı belirtildi.
"TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Careem olarak yeni inovasyon dönemini başlatarak, Türkiye’de ulaştırma sektörüne olan katkılarını geliştirmeye devam etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, “Türkiye’de her geçen gün gelişmeye ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Careem olarak geçtiğimiz günlerde başlattığımız havaalanına gitmek için taksi çağırma olanağı sayesinde müşteriler ileri zamanlı taksi çağırma seçeneğini kullanarak havaalanı yolculuklarını önceden teyit edebiliyor ve ek maliyet üstlenmeden uçaklarına planlı şekilde ulaşarak, tatillerinin veya iş seyahatlerinin tadını çıkarıyor. Ayrıca yine geçtiğimiz günlerde aktif ettiğimiz özellik sonrasında müşterilerimiz artık Careem uygulamasından Turkuaz taksileri de çağırabiliyor.” dedi. Türkiye’de özellikle ulaşım araçlarına erişimin zorlaştığı yaz tatili döneminde kullanıcılarına yeni fırsatlar sunduklarını belirten Manna, “Taksiler ile ulaşım sektörünü destekliyor, kullanıcılarımıza en iyi ve güvenilir hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’de özellikle ulaşım araçlarına erişimin zorlaştığı yaz tatili döneminde kullanıcılarımıza rezervasyonlu ulaşım imkanı verirken, indirimli yolculuk fırsatları da sunuyoruz. Careem olarak kullanıcılarımıza yaz boyunca sosyal medya hesaplarımız üzerinden çeşitli etkinlik biletleri, ücretsiz ve indirimli yolculuklar ve daha birçok fırsatlar sunuyor olacağız" dedi.
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