Careem yeni yönetim yapısını açıkladı

Careem, yeni liderlik yapısını açıkladı. Coğrafi alanları genişletilen İcra Direktörlerinin her biri kendi pazarlarında yeni ürün ve hizmetler üzerinden büyümeye öncülük edecek.

Bu kapsamda Careem’in gelişmekte olan ülkeler bölgesi (Irak, Ürdün, Lübnan, Filistin ve Türkiye) İcra Direktörü İbrahim Manna’nın görev alanına Suudi Arabistan da dahil edildi. Mısır İcra Direktörü Wael Abou El Ella’nın görev alanı, Kuzey Afrika ülkelerini kapsayacak şekilde genişletilirken, Mısır ve Fas’a yeni lansman yapılacak pazarların da katılması planlanıyor. Körfez Bölgesi İcra Direktörü Bassel Al Nahlaoui’nin görev alanına Pakistan dahil edildi. Son olarak da Careem'in kurucularından Abdulla Elyas, Suudi Arabistan faaliyetlerinin başkanlığına getirildi.



DÖNÜŞÜMÜN VİTES YÜKSELTMESİ GEREKİYOR

Careem CEO’su ve kurucularından Mudassir Sheikha, konuyla ilgili olarak tüm çalışanlara gönderdiği e-mail mesajında şunları belirtti:

"Careem olarak büyüyüp yeni şeyler yaparken, bizim için liderlik yapılarımızı fırsatlara ve gerçeklere en uygun şekilde dönüştürmeye devam etmek çok önemli. Bölgenin günlük kullanılan Süper Uygulaması haline gelme arzumuz doğrultusundaki yeni 2022 vizyonumuzu gerçekleştirmek için bu dönüşümün vites yükseltmesi gerekiyor. Ayrıca, yaptığımız en son organizasyondan beri pazarlarımızın ve birimlerimizin birçoğunun kapsamı genişledi ve büyüklüğü arttı. Bu nedenle bunları içinde bulundukları hızlı büyümenin yeni aşamasına uygun hale getirmek için stratejik bir gözden geçirme yapmamız son derece basiretli bir hamle olacaktır.”

Sheikha, Careem’in yeni liderlik yapısının, daha iyi bilgi paylaşım, etkin işbirliği ve daha hızlı karar alma mekanizmaları yoluyla bu büyümeye öncülük edeceğini vurguladı.

Ortadoğu bölgesindeki 14 ülkede hizmet veren Careem, 33 milyondan fazla müşteriye taksi çağırma, teslimat ve ödeme hizmetleri veriyor. Şirketin Berlin, Dubai ve Pakistan’da teknoloji merkezleri bulunuyor.