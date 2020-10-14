2017 yılında kendisi gibi rapçi olan Offset ile evlenen ve boşanma aşamasında olan Cardi B.'nin o gönderisi kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.

Ardından konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı, "Birilerini suçlamam gereken bir hikaye paylaşmadım. Kimse suçlu değil. Kendim batırdım" ifadelerini kullandı.