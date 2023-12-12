Cardi B. ve Offset ayrıldı: Yeniden bekarım 

Kısa bir süre önce Offset'i sosyal medyadan takip etmeyi bırakan Cardi B., takipçilerine artık bekar bir kadın olduğunu söyledi.

Cardi B., haberi herkese duyurmak istediğini yeni yıla taze ve yeniliklere açık bir şekilde girmek istediğini ifade etti.