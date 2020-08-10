Cardi B yayın esnasında, “Türkiye’ye gitmek istiyorum. Sebebi ise Osmanlı İmparatorluğun’dan çok etkileniyorum. Ama birisi (eşi Offset’i kastederek) 16 saatlik uçuş yapmak istemiyor! Ben 16 saatlik uçuşa dayanabilirim ama bir yandan Offset’i de anlayabiliyorum. Ben oraya gidip müze gezeceğim” dedi.