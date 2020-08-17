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Muhteşem Yüzyıl’ın sıkı takipçisi olan rapçi Cardi B., Kösem Sultan dizisine de başladığını açıklamış ve Hürrem hayranı olduğunu Twitter'dan dile getirmişti.

Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Grammy ödüllü Cardi B., Muhteşem Yüzyıl'ın final bölümünü izledikten sonra Twitter hesabından Türk yönetmenlere seslendi.

"BUNA İHTİYACIM VAR"

Cardi B. yaptığı paylaşımda "Türk yönetmenler, lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız? Buna hayatımda ihtiyacım var. Gerçekten feci şekilde ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

Eşi Offset ile birlikte Instagram'dan bir canlı yayın yapan Cardi B., geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelmek istediğini açıklamıştı.

Ünlü rapçi, kendisine eşlik etmek için Offset'i de ikna etmeye çalıştığını belirtmişti.

"TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYORUM"

Cardi B., yayın esnasında şunları söylemişti:

Türkiye'ye gitmek istiyorum. Sebebi ise Osmanlı İmparatorluğun2dan çok etkileniyorum ama birisi (eşi Offset'i kastederek) 16 saatlik uçuş yapmak istemiyor! Ben 16 saatlik uçuşa dayanabilirim ama bir yandan Offset'i de anlayabiliyorum. Ben oraya gidip, müze gezeceğim.

"Türkiye, kendimizi kısıtlamamız gereken bir ülke değil" diyen Cardi B., "Osmanlı İmparatorluğu beni etkiliyor ve ne zaman olur bilmem. Bir şekilde gitmek istiyorum. Tarihi çok severim" şeklinde konuşmuştu.