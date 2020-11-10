"TRUMP BANA ÖDEME YAPMAK İSTEDİ"

28 yaşındaki rapçi, önceki gün bir paylaşımda bulunarak kendisini eleştirenlere şu şekilde yanıt verdi:

Birkaç hafta önce bu röportaj nedeniyle Trump destekçileri tarafından, özellikle de 2 yıldır adımı küçük düşürmeye çalışan Candace Owens tarafından sert bir dille eleştirildim. Candace, Ben Shapiro, Fox News gibi Cumhuriyetçiler benimle dalga geçti.

Şahsıma ve şarkım 'WAP'a sürekli çamur attı. Biden'ın beni piyon olarak kullandığını söylediler, ardından haftalar sonra Trump'ın ulaşmaya çalıştığı ve destek için ödeme yapacağı rapçiler ve sanatçıların bir listesini gördük, listede benim de adım vardı.