"ESTETİK" SÖYLENTİLERİNE YANIT

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir etkinlikte vücudunu saran kırmızı bir elbise giyen Cardi B.'nin, doğumun ardından kısa sürede forma girmiş olması gözlerden kaçmamıştı.

Bu durum takipçileri tarafından, "Bebeğini dünyaya getirir getirmez hemen estetik yaptırıp, yağ aldırmış." yorumlarının yapılmasına yol açtı. Ünlü rapçi, hakkında çıkan iddiaların ardından konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Herkesin kendisine yağ mı aldırdığını yoksa karnını mı gerdirdiğini sorduğunu belirten Cardi B., "Doğum yaptıktan hemen sonra estetik operasyon geçiremezsiniz, özellikle de ben..." demişti.