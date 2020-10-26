Başka bir görüntüde ise, Offset ile kadın polis arasında tartışma yaşandığı görülüyor. Polis memuru, rapçi ile Marcelo Almanzar'a, "İnsanlara silah gösterdiğiniz söylendi bize" diyor.

Offset de polis memuruna "Ben ünlüyüm. Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diyerek yanıt veriyor. Bir süre sonra polisin, Offset'i aracından inmeye razı ettiği görülüyor.

Yaşanan bu olaylar ilk olarak basına rapçinin tek başına gözaltına alındığı şeklinde yansıdı. Ancak daha sonra durumun farklı boyutları ortaya çıktı.