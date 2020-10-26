Cardi B'nin eşi Offset'in başı belaya girdi! Olay geçtiğimiz cumartesi günü Beverly Hills'te meydana geldi. Offset'ın, arabasının içinden silah gösterdiğini iddia eden bir kişi polise ihbarda bulundu.
Otomobilde gerçek adı Kiari Kendrell Cephus, olan Offset ile eşinin kuzeni Marcelo Almanzar'ın olduğu ortaya çıktı. Yetkililer bir süre sonra 28 yaşındaki rapçinin aracını durdurdu. Olaylar yaşanırken Offset'in kendisini dışarı çıkmaya zorladığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Videoda polis memurunun rapçiye kıpırdamamasını ve kapıyı açmasını söylediği duyuluyor. Offset da bunun yasal olmadığını ve polisin kapısını açamayacağını söylüyor. Rapçi ile polisler arasında "yapabilirim" ve "hayır yapamazsın" şeklinde tartışma yaşanıyor.
Başka bir görüntüde ise, Offset ile kadın polis arasında tartışma yaşandığı görülüyor. Polis memuru, rapçi ile Marcelo Almanzar'a, "İnsanlara silah gösterdiğiniz söylendi bize" diyor.
Offset de polis memuruna "Ben ünlüyüm. Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diyerek yanıt veriyor. Bir süre sonra polisin, Offset'i aracından inmeye razı ettiği görülüyor.
Yaşanan bu olaylar ilk olarak basına rapçinin tek başına gözaltına alındığı şeklinde yansıdı. Ancak daha sonra durumun farklı boyutları ortaya çıktı.
People dergisinin haberine göre; Trump mitingine giderken yolda diğer araçlara silah gösteren kişi Offset değil araçta kendisiyle bulunan Cardi B'nin kuzeni Marcelo Almanzar'dı. Beverly Hills polisi konuyla ilgili açıklama yaparak "Offset'in gözaltına alındığı haberleri duyuldu.
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