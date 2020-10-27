Polisin verdiği bilgiye göre; Ünlü rapçi ile Almanzar, halka açık bir yerde dolu silah taşımak ve bunu vatandaşa göstermek iddiası ile gözaltına alındı.

Daha sonra kendisine ait aracı ile olay yerine gelen Cardi B.'nin polislerle tartıştığı görülmüştü. Marcelo Almanzar, polis merkezine götürüldükten bir süre sonra dışarı çıkarken, Offset de polislerle hararetli bir şekilde konuştuktan sonra gitmesine izin verilmişti.