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Cardi B.'den 'estetik' iddialarına yanıt - Magazin haberleri

Cardi B.'den 'estetik' iddialarına yanıt

Geçtiğimiz ay ikinci kez anne olan Amerikalı rapçi Cardi B., kısa sürede forma girmiş olmasının ardından ortaya atılan, "Estetik yaptırıp, yağlarını aldırdı" iddialarına yanıt verdi. Değişimini gözler önüne seren Cardi B., "Doğum yaptıktan hemen sonra estetik operasyon geçiremezsiniz, özellikle de ben..." ifadelerini kullandı

01.10.2021 - 12:11 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Abartılı lüks harcamaları, sahnedeki ve günlük hayattaki gösterişli kıyafetleriyle gündeme gelen Cardi B. ile Offset, 2017'de nişanlanmalarının ardından gizlice dünyaevine girmişti. Bir dönem boşanacakları konuşulan ancak kısa sürede aralarındaki buzları eriten ikili, kızları Kulture Kiari Cephus'u 2018 yılında kucaklarına almıştı.

  • Ardından geçtiğimiz ay ikinci çocuğunu dünyaya getiren Cardi B., bir etkinliğe katıldı. Vücudunu saran kırmızı bir elbise giyen Cardi B.'nin, doğumun ardından kısa sürede forma girmiş olması gözlerden kaçmadı.

  • "ESTETİK" SÖYLENTİLERİNE YANIT

    Bu durum takipçileri tarafından, "Bebeğini dünyaya getirir getirmez hemen estetik yaptırıp, yağ aldırmış." yorumlarının yapılmasına yol açtı. Ünlü rapçi, hakkında çıkan iddiaların ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Herkesin kendisine yağ mı aldırdığını yoksa karnını mı gerdirdiğini sorduğunu belirten Cardi B., "Doğum yaptıktan hemen sonra estetik operasyon geçiremezsiniz, özellikle de ben..." dedi.

  • TAKİPÇİLERİNİ CESARETLENDİRDİ

    İkinci doğumu sırasında çok kan kaybettiğini vurgulayan rapçi, bir gün takipçileriyle nasıl zor bir doğum yaptığını da konuşacağını da sözlerine ekledi. Doğum sonrası değişen fiziksel görüntüsünü de gözler önüne seren Cardi B., kendisi gibi bebek dünyaya getirdikten sonra forma girmeye çalışan takipçilerine de cesaret verdi.

  • "MÜDÜRÜM BANA 'NEDEN STRİPTİZ YAPMIYORSUN? DEDİ"

    Öte yandan altı ay önce hakkında bilinmeyenlerini anlatan Amerikalı yıldız, New York'ta kasiyer olarak çalıştığı marketin Türk müdürünün tavsiyesiyle striptiz kulübünde işe başladığını dile getirmişti.

    Şöhreti bu kulüpte çalışarak yakaladığını ifade eden Cardi B., konuyla ilgili, "Müdürüm bana 'Geçim sıkıntısı çektiğini biliyorum. Çok güzel kızsın, güzel bir vücudun var. Neden striptiz yapmıyorsun? Gel, sana orayı ayarlayım' dedi ve sahne hayatım öyle başladı" demişti.

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