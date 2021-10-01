"ESTETİK" SÖYLENTİLERİNE YANIT

Bu durum takipçileri tarafından, "Bebeğini dünyaya getirir getirmez hemen estetik yaptırıp, yağ aldırmış." yorumlarının yapılmasına yol açtı. Ünlü rapçi, hakkında çıkan iddiaların ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Herkesin kendisine yağ mı aldırdığını yoksa karnını mı gerdirdiğini sorduğunu belirten Cardi B., "Doğum yaptıktan hemen sonra estetik operasyon geçiremezsiniz, özellikle de ben..." dedi.