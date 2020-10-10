ÖZÜR DİLEDİ

Grammy ödüllü sanatçı, Twitter hesabından "Çok özür dilerim, araştırmamızı yapmadık" başlığı ile bir ses kaydı paylaşarak şu şekilde açıklamada bulundu:

Bir emlak yatırımı için kalabalık bir yerdeydik ve Ermeni kökenli olan danışmanım o arada bana, Ermenistan'a karşı bir soykırım girişimi olduğunu ve bu konuda bir paylaşım yapmamı rica etti. Ben de "Neden olmasın" dedim ve broşürü incelemeden paylaştım.