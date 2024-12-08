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        Haberler Dünyadan Cardi B: Ayda 3 milyon dolar harcıyorum - magazin haberleri

        Cardi B: Ayda 3 milyon dolar harcıyorum

        Son dönemde mali durumunda bozukluk olduğu iddialarına yanıt veren Cardi B, çok parası olduğunu açıklarken, "Ayda 3 milyon dolar harcıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 14:16 Güncelleme: 08.12.2024 - 14:17
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        • 1

          Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, ekonomik durumuyla ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

          80 milyon dolarlık servetin sahibi olduğu tahmin edilen 32 yaşındaki ABD'li şarkıcı, meteliksiz kaldığı yönündeki söylentilere her ay harcadığı para miktarını açıklayarak yanıt verdi.

          Üç çocuk annesi rapçi, bu yıl turneye çıkması için kendisine ne kadar teklif geldiğini de söyleyerek teklifi reddettiğini açıkladı.

        • 2

          X platformundan açıklama yapan Cardi B, "Yarın uyanıp bir sözleşme imzalayabileceğimi ve 65 milyon doların yarısını - ya da 70 milyon doların yarısını - bankamda tutabileceğimi bilmenizi isterim" dedi.

          Ünlü şarkıcı, "Ayda yaklaşık 3 milyon dolar harcıyorum" diye açıklama yaptı.

        • 3

          Cardi B ayrıca, kendisine program başına 1 milyon dolar olmak üzere toplam 65 milyon dolar teklif edildiğini söyleyen bir işletme müdürüyle kısa mesajların ekran görüntüsünü paylaştı.

        • 4

          Boşanma aşamasında olduğu eşi Offset'ten üçüncü çocuğunu 7 Eylül'de dünyaya getiren Cardi B'nin 6 yaşında Kulture adında bir kızı ve 3 yaşında Wave adında bir oğlu bulunuyor.

        • 5

          Cardi B, ağustosun başında, 6 yıllık evliliğin ardından 32 yaşındaki eşi Offset'e boşanma davası açtığını, bir gün sonra da üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu. Şarkıcı, büyüyen karnını gösterdiği fotoğrafını, "Her sonla birlikte yeni bir başlangıç ​​gelir" notuyla paylaşmıştı.

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