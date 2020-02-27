Çardak-Gelibolu seferini yapan feribot, denizde oluşan kum adasına oturdu

AA

Alınan bilgiye göre, Lapseki ilçesindeki Çardak İskelesi'nden Gelibolu'ya hareket eden "Aydın Kaptan 2" adlı feribot, buradan ayrıldıktan kısa süre sonra, kuvvetli akıntı nedeniyle denizde oluşan kum adasına saplandı.İskeleye yaklaşık 20 metre uzaktaki feribotta, ağırlıklı olarak kamyon ve tırların bulunduğu öğrenildi.Feribotun kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.