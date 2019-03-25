Volkswagen'in hafif ticari modeli Caravelle, dört tekerlekten çekişli versiyonu ile satışa sunuldu. Highline donanım paketi ve 2.0 lt dizel motor seçeneği ile bayilerde yerini alan model, 281 bin 242 TL'lik etiket fiyatına sahip.

Yapılan açıklamaya göre, Caravelle’in arka aksına entegre edilen 4Motion sistemi, ön ve arka aks arasındaki gücü aktararak aracın daha güvenli ve performanslı olmasını sağlıyor.

8.5 LİTRE TÜKETİYOR

Caravelle'nin 2.0 litrelik TDI motoru 199 beygir güç üretirken, 450 Nm tork değeri sunuyor. Standart olarak 7 ileri DSG şanzımana sahip olan Caravelle Highline 4Motion'un, 100 km'de 8.5 litrelik yakıt tüketimi sunduğu kaydediliyor.

Highline donanımı ile gelen dört tekerlekten çekişli Caravelle'de, 17 inc 'Devonport' alüminyum alaşımlı jantlar, ön ve arkada da LED farlar bulunuyor.

İç donamında ise SD kart, AUX-IN, USB ve Bluetooth desteğine sahip 6.33 inç dokunmatik renkli ekrana sahip Composition Media radyo sistemi, geri görüş kamerası, deri kaplı servotronik direksiyon simidi, otomatik klima ve Start/Stop özelliği sunuluyor. Caravelle Highline 2.0 lt TDI'nın uzun şasili versiyonunda, 8+1 oturma kapasitesi sunuluyor.