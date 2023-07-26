Caragh Eaton, sevgilisinin otomobilden düşerek hayatını kaybetti

28 yaşındaki model Caragh Eaton, İngiltere'nin Leicester şehrinde 42 yaşındaki sevgilisi Ian Curson'ın otomobilinden düşerek hayatını kaybetti.

Savcılık, Caragh Eaton'ın ölümünü şüpheli bularak olayla ilgili soruşturma başlattı.

İKİ YARA TESPİT EDİLDİ

Savcılık, cinayet ihtimali üzerinde durarak mahkemeye Caragh Eaton'ın kafasına demir bir nesneyle vurulduğuna dair bulguları sundu.

Patolog, Caragh Eaton'ın kafasında; biri yere düşmeden, diğeri ise kulağının arkasında daha önce meydana gelen darbeden dolayı olmak üzere iki yara tespit etti. Davanın açılışında konuşan savcı Tim Clark KC, şüphelinin Eaton'a düşmeden önce sert bir nesneyle vurduğunu ifade etti.

CİNAYETLE SUÇLANIYOR

Savcı, Ian Curson'ın kız arkadaşını vurmak için herhangi bir silah kullanmadığını reddettiğini ancak tabanca ve takılabilir şarjörünün otomobilinde bulunduğunu belirtti. Curson; cinayet, taksirle adam öldürme ve tabanca bulundurma suçlarını reddediyor.

Fotoğraflar: Facebook