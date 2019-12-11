Eşcinsel kimliğini açıklamaktan kaçınmayan Delevingne, daha önce verdiği bir röportajda, “Küçükken ‘gay’ sözcüğünü bir hakaret olarak kullanırdım. Hemen her arkadaşım bunu yapardı. Eşcinsel olduğumu keşfettikten sonra ailem bana çok destek oldu. Ne kadar aşık olduğum belli, insanlar bana ‘Sen gay’sin’ dediklerinde, bu kulağa harika geliyor. Hepimiz berrak ve akışkanız, değişiriz, büyürüz” demişti. Hayatın anlamının aşk olduğunu düşünen ünlü model, “Eskiden aşkın ne demek olduğunu bilmezdim. Bunun derinliğini anlayamazdım. Dünyanın bana karşı olduğunu düşünürdüm. Oysa şimdi anlayabiliyorum, hayatın anlamı aşk” ifadesini kullanmıştı.