Konu rol yapmaya geldiğinde moda endüstrisi beni bitirdi diyebilirim. İlk filmim 'Anna Karenina'da bir repliğim bile yoktu ama yine de yönetmenimiz Joe Wright, bana sürekli gelip, 'Cara yine modellik yapıyorsun. Anı yaşamıyorsun. Seksi görünmeye çalışıyorsun, bunu kesmelisin’ diyordu.