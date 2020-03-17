Türkiye'de ilk koronavirüs vakalarına bakan Prof. Dr. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun Corona virüsü testi pozitif çıktı!

Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'den babasının Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altında olduğunu belirtti.

Onur Taşçıoğlu babasının en son 4-5 ay önce yurt dışına çıktığını söyledi.