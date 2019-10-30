Fatih’te İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde dün gece 01.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi yada kişilerce hastaneye ait ambulans çalındı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olayın ardından harekete geçen

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda ambulansın izi Eyüpsultan’da tespit edildi. Adım adım yapılan takip sonucu ambulansın Göktürk’te olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla çalınan ambulans bulundu.

Ambulansı çalan şüpheli de yakalandı.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ

Yakalanan şüpheli E.Ç. ile ilgili yapılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheli polise verdiği ilk bilgilerde sağlık sektöründe 10 yıl çalıştığını söyledi.

KAYIP BAŞVURUSU VAR

Eşinden ayrıldığı belirlenen E.Ç.’nin ‘yaralama kaydı’ olduğu belirlendi. 34 yaşındaki ambulans hırsızı hakkında kayıp başvurusu olduğu saptandı. Bir süre önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu ortaya çıkan şüphelinin ambulansı dolaşmak için çaldığı belirtiliyor.