Çapa'da sağlık çalışanlarının yürüyüşüne polis izin vermedi

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki olarak İstanbul'da sağlık çalışanları eylem yapıyor.

Çapa'da bulunan İstanbul Tıp Fakültesi girişinde toplanıp İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüyüş yapmak isteyen sağlık çalışanlarına polis izin vermedi.

Polis ile sağlık çalışanları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.