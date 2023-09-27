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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da kaybolan genç kızın çantası bulundu! - Son dakika haberler

        Çantası bulundu! Açelya'dan haber yok!

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evden dershaneye diye çıkan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım kayıplara karıştı. Çantası Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar'da bulunan genç kız her yerde aranıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 10:53 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:58
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        Çantası bulundu! Açelya'dan haber yok!
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden 17 yaşındaki Açelya Yıldırım, pazartesi günü dershaneye gideceğini söyleyerek evden çıktı.

        AİLESİ DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

        İHA'da yer alan habere göre kendisinden bir daha haber alamayan ailesi ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

        ÇANTASI KOCAELİ'NDE BULUNDU

        Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlatırken, genç kızın çantası Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken Mahallesi’nde yer alan Pembe Kayalar bölgesinde bulundu.

        GENÇ KIZ ARANIYOR

        Ekiplerin genç kızı arama çalışmaları sürüyor.

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        #Açelya Yıldırım
        #Son dakika haberler
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