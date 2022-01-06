"ONUNLA BİRLİKTE BEN DE FUTBOLU SEVDİM"

Futbola olan ilgisi bilinen Erkan Kolçak Köstendil, eylül ayında Hollanda'nın Amsterdam Gençlerbirliği takımına transfer olmuştu.

Kaleci olan eşinin futbola olan tutkusu hakkında konuşan Cansu Tosun, “Erkan nereye giderse bir takımla anlaşıyor. Burada da var, orada da var. Oyunculuk ve futbolu bir arada yürütüyor. Kendisini destekliyorum. Erkan ile birlikte ben de futbolu sevmeye başladım." ifadelerini kullandı.