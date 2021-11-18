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Cansu Tosun: Anne ve baba olduktan sonra önceliklerimiz değişti - Magazin haberleri

Cansu Tosun: Anne ve baba olduktan sonra önceliklerimiz değişti

Önceki gün Ortaköy'de gerçekleştirilen bir davete katılan Cansu Tosun, muhabirlerle sohbet etti. Kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evlilik sürdüren Tosun, "Anne ve baba olduktan sonra önceliklerimiz değişti. Çok dile dökemiyorum ama çok güzel bir duygu" dedi

18.11.2021 - 11:03 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bir derginin düzenlediği etkinliğe katılan Birce Akalay, Hatice Aslan, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Cansu Tosun, Gamze Topuz, Ümit Kantarcılar ve Belçim Bilgin, önceki akşam Ortaköy'de görüntülendi.

    Muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Cansu Tosun, geceyle alakalı, "Çok özlemişim eğlenmeyi. O yüzden gece boyunca dans ettim. Çok mutluyum şu an." dedi.

  • "HOLLANDA'DA DA KURULU BİR HAYATIMIZ VAR"

    Eşi Erkan Kolçak Köstendil'in sette çalıştığını söyleyen Tosun'a, Hollanda-Türkiye arası mekik dokudukları hatırlatıldı. Konuyla ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Orada kurulu bir hayatımız var. Burada da var. Hem orada, hem buradayız. Erkan'la gezmeyi çok seviyoruz. Böyle yerimizde duramıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • "BİZİ BÖYLE ŞEYLER BESLİYOR"

    "Oyuncu olduğumuz için bize değişiklikler iyi geliyor." diyen Tosun, "Bizi böyle şeyler çok besliyor. Gezmek, öğrenmek, görmek... O yüzden biz çok mutlu oluyoruz." şeklinde konuştu.

    Senaryo yazdığını dile getiren Cansu Tosun, "Bir şeyler olsun, öyle anlatacağım. Daha çok yeni. Biraz yol alalım, öyle anlatayım." dedi.

  • "ERKAN NE YAPARSA EN İYİSİNİ YAPIYOR"

    Eşinin kalecilik yapmasını desteklediğini söyleyen Tosun, "Ben Erkan'ın '12 Numaralı Adam' oyunundan sonra acayip bir sempati duymaya başladım futbola karşı. Erkan ne yapsa iyi yapıyor, en iyisini yapıyor. Onu izlemek, desteklemek her zaman çok güzel." açıklamasını yaptı.

    Köstendil'in oyunculuğu bırakıp, futbola yöneleceği haberleriyle alakalı konuşan Cansu Tosun, "Yok. Oyuncu olduğumuz için futbol, dans sürekli hobilerimiz arasında. Çok önemli." ifadelerini kullandı.

  • Sosyal medyada paylaştığı dans videolarıyla ilgili açıklamalarda bulunan oyuncu, "17 yaşıma kadar bale yaptım ben. Erkan'ın da çocukluğundan başlayan bir şeydi futbol. Benim de dans." şeklinde konuştu.

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